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Летние олимпийские виды спорта

Тренер Левченко покинет сборную России по регби-7

Конкурс на должность главного тренера продлится два месяца

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по регби-7 Антон Левченко покинет команду. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) обьявил председатель совета Игорь Артемьев.

В конце ноября стало известно, что команду покинул главный тренер фиджиец Вайсале Сереви, его место занял Левченко.

"Антон Викторович не будет продолжать эту работу. Правление должно назначить специалиста на данный пост в переходный период, может быть, это будет Александр Янюшкин", - сказал Артемьев.

"Мы примем решение о создании конкурса, который продлится два месяца. И мы выберем лучшего. Пока команда в развале, это безобразие", - добавил Артемьев.

Команду может возглавить иностранный специалист. "Сегодня объявим конкурс для российских и иностранных специалистов. К сожалению, Сереви не занимался командой", - отметил Артемьев.

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