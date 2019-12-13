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Запланированные международные турниры по регби в России не будут перенесены

По словам председателя высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева, он не знает, что должно произойти, чтобы их перенесли
Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Международные турниры по регби, которые должны пройти в России, не будут перенесены. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

9 декабря члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства, лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Что касается ранее намеченных соревнований, то они пройдут. Мы увидим Мировую серию, Кубок европейских чемпионов и так далее, они пройдут. Не знаю, что должно произойти, чтобы их перенесли. Тем более, что мы как организаторы уже понесли определенные расходы. Позиция Международного совета регби (World Rugby) и Европейского совета регби (Rugby Europe) очень спокойная и взвешенная", - сказал он.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссияЛетние неолимпийские виды спортаВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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