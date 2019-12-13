Запланированные международные турниры по регби в России не будут перенесены

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Международные турниры по регби, которые должны пройти в России, не будут перенесены. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

9 декабря члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства, лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Что касается ранее намеченных соревнований, то они пройдут. Мы увидим Мировую серию, Кубок европейских чемпионов и так далее, они пройдут. Не знаю, что должно произойти, чтобы их перенесли. Тем более, что мы как организаторы уже понесли определенные расходы. Позиция Международного совета регби (World Rugby) и Европейского совета регби (Rugby Europe) очень спокойная и взвешенная", - сказал он.