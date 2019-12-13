Биатлонист Малышко принял бы решение тренеров отцепить его от команды вместо Бабикова

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Дмитрий Малышко согласился бы с решением тренерского штаба сборной отцепить его от команды после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде вместо Антона Бабикова. Об этом он рассказал журналистам после выступления в спринте на втором этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене.

Чемпион мира 2017 года Бабиков в середине ноября не выполнил критерии отбора в основную команду страны по итогам контрольных стартов в Тюмени, однако попал в сборную на первый этап Кубка мира благодаря личной квоте, завоеванной в прошлом сезоне. Заняв в Эстерсунде 14-е место в индивидуальной гонке, Бабиков набрал больше очков, чем три других биатлониста сборной России - Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев. Несмотря на это, тренерский штаб сборной России принял решение не оставлять его в основе на этап в Хохфильцене.

"Мне это сложно комментировать, потому что решение принимают тренеры. Все понимают, что есть отбор и четкий регламент, распределяющий спортсменов по командам. Если бы отцепили меня, то я бы без проблем поехал домой. Ничего страшного", - сказал Малышко.

Биатлонист во время отбора в Тюмени показал лучший результат, однако в общем зачете Кубка мира он пока занимает 47-е место. "Однозначного ответа на такую ситуацию быть не может, у всех организм индивидуален. По себе чувствую, что после длительных тренировок у меня очень хорошее самочувствие, и когда нагрузки спадают, у меня такое ощущение, что вместе с нагрузками уходит форма и тонус", - сказал Малышко.

"Поэтому, когда я более уставший, у меня и результаты лучше становятся, что подтверждают и тренеры. Но когда идет Кубок мира, тренироваться некогда, поэтому и получаются такие результаты", - добавил олимпийский чемпион Сочи.

В Хохфильцене спортсмен рассчитывает выступить в эстафете, которая пройдет в воскресенье. В Эстерсунде в командной гонке Малышко выступил неудачно, уйдя на штрафной круг. "После Эстерсунда нам всегда легче выступать, потому что там испытываешь все проблемы, которое только могут быть. Здесь же хорошая погода, идеальная ветровая обстановка на стрельбище, поэтому значительно легче работать", - заметил он.