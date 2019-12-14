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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Драчев считает, что запрет российским спортсменам использовать флаг связан с политикой

По словам главы Союза биатлонистов России, это нарушение прав человека, прав спортсмена
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Запрет российским спортсменам выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом страны имеет политический окрас. Такое мнение журналистам на этапе Кубка мира в Хохфильцене высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К этим соревнованиям будут допускаться спортсмены, которые докажут свою непричастность к возможным допинговым нарушениям.

"Я не говорю, что WADA врет, - сказал Драчев. - Я говорю о том, что выступление команды без флага и гимна - чисто политическое. Если есть конкретные проблемы с допингом, мы поддержим разбирательства и будем сами отстранять спортсменов, но если огульно обвиняют всю команду и страну - это неправильно. Это нарушение прав человека, прав спортсмена, которые имеют право выступать под флагом и петь гимн".

Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона 19 декабря может оспорить введение санкций.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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