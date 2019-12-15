Россиянка Голикова победила на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту

ТАСС, 15 декабря. Россиянка Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500 метров на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в японском Нагано.

Россиянка преодолела дистанцию за 37,241 секунды. Второе время показала австрийка Ванесса Херцог (+0,21), третье - японка Нао Кодайра (+0,26). Россиянка Дарья Качанова стала четвертой (+0,29), показав лучший результат в карьере (37,539), Ольга Фаткулина - пятой (+0,49).

Голиковой 28 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях (2019) и серебряным призером чемпионата Европы (2018). В нынешнем сезоне она одержала вторую победу, ранее она стала первой на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нур-Султане.

Этап Кубка мира в Нагано завершится позднее в воскресенье.