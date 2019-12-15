{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Россиянка Голикова победила на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту

Второй стала австрийка Ванесса Херцог, третьей - японка Нао Кодайра
Ангелина Голикова EPA-EFE/IGOR KOVALENKO
Описание
Ангелина Голикова
© EPA-EFE/IGOR KOVALENKO

ТАСС, 15 декабря. Россиянка Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500 метров на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в японском Нагано.

Россиянка преодолела дистанцию за 37,241 секунды. Второе время показала австрийка Ванесса Херцог (+0,21), третье - японка Нао Кодайра (+0,26). Россиянка Дарья Качанова стала четвертой (+0,29), показав лучший результат в карьере (37,539), Ольга Фаткулина - пятой (+0,49).

Голиковой 28 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях (2019) и серебряным призером чемпионата Европы (2018). В нынешнем сезоне она одержала вторую победу, ранее она стала первой на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нур-Султане.

Этап Кубка мира в Нагано завершится позднее в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Кубок Первого канала
Праздник хоккея в Петербурге. Сборная России сыграет с финнами на футбольном стадионе
Встреча пройдет в комфортных условиях с закрытой крышей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС