Анатолий Карпов возглавил Союз национальных и неолимпийских видов спорта России

ТАСС, 15 декабря. Двенадцатый чемпион мира по шахматам, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов избран президентом Союза национальных и неолимпийских видов спорта России. Об этом сообщает пресс-служба ФШР.

Отчетно-выборное собрание организации состоялось в Олимпийском комитете России (ОКР). На этом посту он сменил Михаила Тихомирова, который является основателем Союза национальных и неолимпийских видов спорта России. Кандидатуру Карпова на пост президента предложил Тихомиров, ее поддержал почетный президент ОКР, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Также Карпов был переизбран президентом Международной ассоциации фондов мира.

В состав Союза национальных и неолимпийских видов спорта России входят федерации мечевого боя, кикбоксинга, сумо, футзала, айсштока, регбилиг, танцевального спорта, русского бильярда, подводной деятельности, крокета, кюдо, альпинизма, гиревого спорта, кунг-фу, блицспринта, борьбы на поясах, черлидинга, эстетической гимнастики и арт-спорта.