Нурмагомедов заявил, что не видит мотивирующих его соперников в UFC

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не видит в организации соперников, способных смотивировать его. Об этом спортсмен заявил на встрече с молодежью в Москве.

Ближайший бой россиянин проведет 18 апреля в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона.

"Ближайший бой - это большая мотивация для меня. Надо посмотреть, осталась ли еще мотивация в UFC, но вообще соперников осталось не так много", - сказал Нурмагомедов.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.