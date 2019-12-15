ФХР принесла извинения за включение неправильного гимна перед матчем Кубка Первого канала

ТАСС, 15 декабря. Федерация хоккея России (ФХР) извинилась за использование неправильного гимна перед матчем заключительного тура второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала между сборными Чехии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Встреча проходит в Москве, матч начался в 14:00 мск.

"Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана, - говорится в заявлении пресс-службы. - Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии, болельщикам чешской команды и мирового хоккея".

Несмотря на технические трудности с воспроизведением мелодии, чешские болельщики спели гимн без музыки.

После второго тура в турнирной таблице россияне занимают последнее место, набрав два очка. Лидирует с четырьмя очками команда Финляндии, у шведов и чехов по три очка. Заключительный матч этапа Россия - Финляндия пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 16:00 мск.