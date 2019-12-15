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Кубок Первого канала

ФХР принесла извинения за включение неправильного гимна перед матчем Кубка Первого канала

Перед игрой Швеция - Чехия вместо гимна Чешской Республики прозвучал гимн Казахстана
Игроки сборных Чехии Радован Павлик и Швеции Арвид Лундберг Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки сборных Чехии Радован Павлик и Швеции Арвид Лундберг
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 15 декабря. Федерация хоккея России (ФХР) извинилась за использование неправильного гимна перед матчем заключительного тура второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала между сборными Чехии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Встреча проходит в Москве, матч начался в 14:00 мск.

"Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана, - говорится в заявлении пресс-службы. - Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии, болельщикам чешской команды и мирового хоккея".

Несмотря на технические трудности с воспроизведением мелодии, чешские болельщики спели гимн без музыки.

После второго тура в турнирной таблице россияне занимают последнее место, набрав два очка. Лидирует с четырьмя очками команда Финляндии, у шведов и чехов по три очка. Заключительный матч этапа Россия - Финляндия пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 16:00 мск.

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Кубок Первого канала по хоккею
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