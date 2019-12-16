Ван Боммел покинул пост главного тренера голландского футбольного клуба ПСВ

ТАСС, 16 декабря. Голландский футбольный клуб ПСВ прекратил сотрудничество с главным тренером голландцем Марком ван Боммелом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Имя нового наставника команды будет объявлено позднее в понедельник.

"Ухудшение [результатов] слишком велико и недостойно ПСВ, - заявил генеральный менеджер клуба Тон Гербрандс. - Мы внимательно следим за этим. Клубный интерес всегда был первостепенным. Оценка положения в конечном итоге привела к этому болезненному решению, мы сделали все, чтобы переломить ситуацию, к сожалению, нам это не удалось".

После 17 туров 24-кратный чемпион Нидерландов занимает четвертое место в турнирной таблице первенства с 31 очком в активе, лидирует "Аякс" (41). В последних восьми матчах чемпионата ПСВ одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. В Лиге Европы клуб не сумел пробиться в плей-офф, заняв с восемью очками третье место в группе D.

Ван Боммел, ранее выступавший за ПСВ, возглавил клуб в июне 2018 года, подписав трехлетний контракт. На посту тренера он сменил другого бывшего игрока клуба Филиппа Коку. По итогам прошлого сезона ПСВ под руководством ван Боммела стал вторым в чемпионате, в Кубке страны команда вылетела на стадии 1/16 финала. В качестве игрока он четырежды становился чемпионом Нидерландов в составе ПСВ, чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе "Барселоны", дважды выигрывал чемпионат Германии с "Баварией" и один раз чемпионат Италии с "Миланом", со сборной Нидерландов он стал серебряным призером чемпионата мира - 2010.