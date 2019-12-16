Бестемьянова: у фигуристок Медведевой и Туктамышевой будут шансы на чемпионате России

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева будут иметь шансы занять высокое место на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

В нынешнем сезоне во взрослый уровень вышли Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Фигуристки завоевали все золотые медали на этапах Гран-при, а также в финале серии. Щербакова также является действующей чемпионкой России.

"Конечно, перспективы всегда есть, - сказала Бестемьянова в ответ на вопрос о том, будут ли шансы у Туктамышевой и Медведевой в условиях возросшей конкуренции. - Надо чисто кататься".

"Женя, Лиза и три наших юных девочки (Трусова, Косторная и Щербакова - прим. ТАСС) - вот они и будут соревноваться, - добавила собеседница агентства. - Не могу сказать, кто из них выиграет. Победит та, кто будет хорошо кататься. Туктамышева, вон, четверной тулуп в каскаде с тройным прыгает".

Чемпионат России пройдет с 26 по 29 декабря.