Шайба Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ против "Нэшвилла"

ТАСС, 17 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Нэшвиллу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:5.

В составе победителей шайбы забросили Рокко Гримальди (11-я минута), Роман Йоси (31, 59), Маттиас Экхольм (36) и Райан Эллис (60). У проигравших отличились Крис Крайдер (12) и россиянин Артемий Панарин (58).

Заброшенная шайба стала для 28-летнего нападающего 20-й в текущем сезоне. В 33 играх он набрал 43 (20 шайб + 23 передачи) очка. Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич не сумел отметиться результативными действиями. Голкипер команды Александр Георгиев отразил 19 бросок по воротам.

В турнирной таблице Западной конференции "Нэшвилл" поднялся на 11-е место, набрав в 32 матчах 35 очков. "Рейнджерс" потерпели второе подряд поражение и идут на девятом месте на Востоке, имея в активе 36 очков после 33 игр.

В другом матче игрового дня "Флорида" дома разгромила "Оттаву" со счетом 6:1. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 29 бросков по воротам, а нападающий команды Евгений Дадонов не смог отметится результативными действиями. Форвард гостей Артем Анисимов забросил шайбу, которая стала для него пятой в текущем сезоне. Также "Вашингтон" на выезде всухую проиграл "Коламбусу" со счетом 0:3.