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Олимпиада-2020 в Токио

Эстафета олимпийского огня пройдет по территории 858 населенных пунктов Японии

Стартует эстафета 26 марта от стадиона в префектуре Фукусима, где до недавнего времени располагалась главная база ликвидаторов, работавших на аварийной АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Эстафета олимпийского огня Игр 2020 года в Токио пройдет по территории 858 городов и деревень Японии. Об этом в прямом эфире национального телевидения сообщили представители оргкомитета Игр-2020.

Эстафета стартует 26 марта от стадиона в префектуре Фукусима, где до недавнего времени располагалась главная база ликвидаторов, работавших на аварийной АЭС "Фукусима-1". Тем самым оргкомитет намерен привлечь внимание к успешному преодолению последствий произошедшей там в 2011 году ядерной катастрофы. В районе стадиона недавно вновь были выявлены участки с повышенным уровнем радиации, однако власти уверяют, что зараженная почва там полностью срезана и фон приведен в норму.

После старта в Фукусиме эстафета в течение 121 дня пройдет через половину всех населенных пунктов Японии. Первыми факел доверено нести членам женской сборной Японии по футболу, которые в 2011 году выиграли мировое первенство.

Олимпийский огонь пронесут не только бегуны. Он будет перевозиться и по канатной дороге, и в автомобиле, вплавь и по железной дороге, восстановленной на северо-востоке главного японского острова Хонсю, который в 2011 году был разорен ударами мощных цунами.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Олимпиада-2020 в Токио
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