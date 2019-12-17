{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава IIHF Фазель назвал решение WADA по России политическим

Президент Международной федерации хоккея отметил, что политика играет плохую роль в этом вопросе
Глава IIHF Рене Фазель Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава IIHF Рене Фазель
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении санкций к российскому спорту является политическим. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

"Слабое место всех этих решений и санкций в том, что вовлечена политика. И она играет плохую роль, - сказал Фазель. - Должен быть другой подход. Нам надо думать о спорте, думать, как защитить чистых людей, чистых спортсменов".

"Все говорят: "Давайте защитим чистых спортсменов". Мы пять лет проверяли хоккеистов - они чисты, так защитите их, не вводите коллективное наказание. Мы же все в одной лодке, а нам отвечают: "Хорошо, наказаны все". Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация", - добавил Фазель.

Решение исполкома WADA еще не вступило в силу. 19 декабря российская сторона может официально не согласиться с решением. В таком случае точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Теги
Фазель, РенеВопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Велогонщик Закарин заявил, что может сменить гражданство в случае отстранения России
Спортсмен отметил, что у него была такая идея
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС