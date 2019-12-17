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Женский ЧМ по гандболу

Воронин: женская сборная России по гандболу была самой стабильной командой на ЧМ

На турнире в Японии россиянки завоевали бронзовые медали

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Женская гандбольная сборная России на чемпионате мира в Японии показала себя дисциплинированной и стабильной командой. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

Сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Японии.

"По оценкам экспертов, наша сборная была самой стабильной, мобильной и дисциплинированной. Мне очень понравилось, как играла команда, практически не было провалов. Самоотдача и дисциплина присутствовали, это здорово", - сказал Воронин.

Теги
Женский ЧМ по гандболу
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