Воронин: женская сборная России по гандболу была самой стабильной командой на ЧМ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Женская гандбольная сборная России на чемпионате мира в Японии показала себя дисциплинированной и стабильной командой. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

Сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Японии.

"По оценкам экспертов, наша сборная была самой стабильной, мобильной и дисциплинированной. Мне очень понравилось, как играла команда, практически не было провалов. Самоотдача и дисциплина присутствовали, это здорово", - сказал Воронин.