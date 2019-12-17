Число матчей чемпионата России по футболу может быть увеличено за счет плей-офф

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Число матчей в чемпионате России по футболу может быть увеличено не за счет большего числа команд, а благодаря внедрению формата плей-офф. Об этом на пресс-конференции по итогам первой части чемпионата России заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21 с 16 до 18, также этот вопрос обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), который еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

"Да, существует задание от РФС рассмотреть реформы чемпионата России. Рабочей группой было изучено множество вариантов. Все почему? Потому что 30 туров - очень мало. В весенней части остается 11 туров, это неправильно", - сказал Прядкин.

"Есть варианты - расширение лиги до 18 команд и несколько вариантов по плей-офф. Мнения клубов разделились: 40 процентов выступают за плей-офф, 60 - за гладкий чемпионат с участием большего количества команд", - добавил он.

Сейчас по итогам чемпионата России в плей-офф участвуют только команды, занявшие 13-е и 14-е места. Они играют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами первого дивизиона за право остаться в числе участников чемпионата России.

Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За историю чемпионата России было четыре сезона, когда в турнире принимали участие не 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.