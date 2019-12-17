СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме "Северсталь"

ТАСС, 17 декабря. Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По ходу встречи СКА проигрывал со счетом 0:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (42-я минута), Владимир Ткачев (53), Лукас Бенгтссон (58) и Евгений Кетов (63), у проигравших отличились Вадим Кудако (6), Владислав Кодола (19) и Макар Хабаров (31). После третьей пропущенной шайбы в составе СКА произошла замена вратаря, место Магнуса Хеллберга занял Александр Самонов.

СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, в предыдущий раз команда проигрывала 2 ноября, на своем льду уступив ярославскому "Локомотиву" (1:2). В последний раз "Северсталь" обыгрывала СКА 11 января 2012 года (4:0), победная серия СКА в матчах с клубом из Череповца составляет 26 встреч.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав 54 очка, "Северсталь" с 33 очками идет 10-й.

В следующем матче СКА на "Газпром Арене" примет московский ЦСКА, "Северсталь" в гостях сыграет с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 19 декабря.

Результаты других матчей игрового дня:

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Амур" (Хабаровск) - 3:0;

"Металлург" (Магнитогорск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:3 Б;

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:3;

"Динамо" (Минск) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:3 ОТ.