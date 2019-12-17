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КХЛ

Тотальный разгром. "Спартак" победил "Витязь" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:0
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своем льду разгромил подмосковный "Витязь" со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8740 зрителей.

Обе команды провели первый матч после перерыва на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, который прошел с 12 по 15 декабря. "Спартак" с первых смен встречи на глазах своих болельщиков был полон сил и желания начать новый отрезок регулярного чемпионата с победы. Уже на 11-й секунде красно-белые открыли счет. После ошибки вратаря "Витязя" Ильи Ежова, который не сумел зафиксировать шайбу, Михаил Котляревский, Максим Цыплаков и Михаил Юньков разыграли комбинацию, завершившуюся точным броском последнего.

Юньков стал автором самого быстрого гола "Спартака" в КХЛ. Самую быструю шайбу в истории лиги забросил защитник ярославского "Локомотива" Александр Елесин, который отличился на пятой секунде выездного матча против уфимского "Салавата Юлаева" 10 декабря 2017 года (2:3).

22-летний Котляревский и 21-летний Цыплаков в нынешнем сезоне стали твердыми игроками основного состава и добились существенного прогресса. Оба нападающих "Спартака" были вызваны в олимпийскую сборную России (ближайший резерв национальный команды - прим. ТАСС) на турнир в Швейцарии. 12 и 13 декабря они сыграли с командами Словакии (3:2 Б) и Швейцарии (2:8). Котляревский отметился одной заброшенной шайбой.

"Молодые Котляревский и Цыплаков демонстрируют отличный хоккей, молодцы, я рад за них. Если и дальше так будут продолжать играть, то все будет хорошо. Здорово сегодня действовали - первую шайбу забросили и много моментов создали, прессинговали", - сказал защитник "Спартака" Дмитрий Вишневский.

"Спартак" прорвало в большинстве

По ходу всего сезона главный тренер "Спартака" Олег Знарок сетовал на плохую реализацию численного преимущества. Красно-белые использовали только 21 попытку из 141 и занимали по проценту реализации большинства 21-е место в лиге (14,9%). В матче с "Витязем" хоккеисты "Спартака" трижды смогли наказать гостей за грубость заброшенными шайбами.

Первое численное преимущество в матче реализовал Вишневский. Тогда на льду у красно-белых одновременно находились три защитника - Вишневский, Патрик Херсли и Максим Гончаров. "Это не новинка, многие тренеры такое используют. Максим Гончаров у нас очень здорово играет перед вратарем, поэтому мы пошли на этот шаг", - пояснил Знарок.

"Получилось отличное начало, в паузе хорошо поработали над большинством, сегодня реализовали. Мы наигрывали схему с тремя защитниками в большинстве, получалось здорово. Надо дальше тренировать этот аспект, будем продолжать. Я комфортно чувствую себя в большинстве в такой расстановке", - отметил в беседе с ТАСС Вишневский.

На последней минуте первого периода Артем Федоров забросил третью шайбу в ворота "Витязя". После перерыва в воротах гостей Илью Ежова заменил Игорь Сапрыкин. Однако через три минуты распечатали и его - в меньшинстве отличился Робин Ганзл. Через минуту Федоров в большинстве довел разницу в счете до пяти шайб, а в третьем периоде с его передачи численное преимущество реализовал Каспарс Даугавиньш.

"Сегодня большинство сработало. Не хочу сглазить", - сказал Знарок после матча.

Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек в третий раз в сезоне отыграл "на ноль". Красно-белые четвертый раз не пропустили ни одной шайбы. Еще один сухарь в гостевом матче с "Адмиралом" (2:0) оформил Никита Беспалов.

Обескровленный "Витязь"

"Витязь" на старте сезона одержал 11 побед в 12 матчах регулярного чемпионата и долгое время лидировал в общей таблице КХЛ. Победную серию подмосковной команды прервал именно "Спартак", победив на выезде со счетом 2:1 по буллитам. 18 октября СКА выменял у "Витязя" основного вратаря Александра Самонова, который на тот момент имел лучший процент отраженных бросков в лиге, и центрфорварда первого звена Артема Швеца-Рогового. В обмен команда из Санкт-Петербурга отдала голкипера Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева.

После этого "Витязь" проиграл 10 из 11 встреч. Перед самым стартом Кубка Первого канала 12 декабря СКА выменял у "Витязя" финского центрального нападающего Миро Аалтонена. В обмен петербургская команда отдала права на шведского форварда Понтуса Оберга, который сейчас выступает в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Аалтонен в нынешнем сезоне был вторым бомбардиром "Витязя" после Александра Семина - в 34 матчах он набрал 24 (9 шайб + 15 голевых передач) очка, а в первом матче за СКА с "Северсталью" (4:3 ОТ) результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности "-2".

В матче со "Спартаком" место Аалтонена в центре второго звена занял Бывальцев, а в первое звено к Семину и Алексею Макееву перешел Павел Чернов. "Без комментариев, вы сами можете догадаться. Когда уходит игрок, приходится делать перестановки, создавать новые звенья. Не все сразу получается, но другие хоккеисты должны выходить и играть", - подчеркнул главный тренер "Витязя" Михаил Кравец.

"У нас игра абсолютно не получилась. Были ошибки с первых смен, невыполнение игрового задания. Нельзя сказать, что мы не готовились или проспали, такие матчи бывают, нужно проанализировать и разобраться, почему так произошло. Нам нужно будет доказать, что мы сильная и хорошая команда в следующих встречах", - добавил Кравец.

"Спартак" располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 37 матчах. "Витязь" занимает шестую строчку, уступая московскому клубу по дополнительным показателям (в активе подмосковной команды тоже 45 очков в 37 встречах).

В следующем матче "Спартак" в пятницу примет "Сочи". В четверг "Витязь" дома сыграет с рижским "Динамо".

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