Шишкарев не ощутил изменений в отношении к сборной России по гандболу после решения WADA

"Либо у нас очень крепкая репутация как у федерации, либо это европейская солидарность, но я не почувствовал какого-то изменения отношения к нам, - сказал Шишкарев. - Услышал только слова поддержки, чтобы мы не расстраивались, сколько можно нас наказывать. Сразу пришел к девчонкам и сказал, что ваше дело - это спорт, а политика - это вещь более сложная, давайте этим буду заниматься я. Мы и в прошлый раз многие вопросы решили, и в этот решим, никто вас в обиду не даст, если вы докажете своими спортивными результатами, то будете играть на Олимпиаде, а в какой форме и так далее - это мы решим потом".

"Та цена, которую мы платим, совершенно неадекватна. То, что спортсменов пытаются сделать дураками, это большая безнравственность. Спорт - это борьба, а флаг и гимн тебя укрепляют, делают сильнее, ты ощущаешь за плечами страну, за которую ты борешься. Когда отбирают гимн и флаг - это в серьезном смысле ослабление, будто у тебя отбирают часть твоей спортивной амуниции", - добавил Шишкарев.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ чемпионаты мира и Олимпиады. Решение WADA пришлось на время женского чемпионата мира по гандболу, который проходил с 30 ноября по 15 декабря.

Женская сборная России стала бронзовым призером прошедшего чемпионата мира. На Олимпийских играх в 2016 году российские гандболистки завоевали золото. Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.