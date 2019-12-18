Фьюри и Уайлдер проведут третий бой летом 2020 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Британский боксер Тайсон Фьюри следующим летом в третий раз за два года выйдет на ринг против американца Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mirror.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером прошел 1 декабря 2018 года. Бой завершился вничью и Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Второй бой между Фьюри и Уайлдером пройдет 22 февраля 2020 года.

"Они снова будут драться, независимо от того, кто победит, летом", - сказал Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри.

34-летний Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 42 победы (41 нокаутом) и одна ничья. В послужном списке 31-летнего Фьюри - 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения, одна ничья.