Попечители помогли РФС увеличить бюджет. Сборная сыграет на Евро-2020 в новой форме

Попечительский совет был создан в апреле 2019 года, его главой стал председатель правления генерального партнера сборной России ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. В состав помимо Михельсона входят, в частности, помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров, президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Третье заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) прошло в среду в Москве. Ключевой темой стало обсуждение бюджета организации на 2020 год.

Первое заседание попечительского совета РФС прошло в июле. После этого число партнеров организации возросло - соглашения с союзом подписали РЖД, Газпромбанк, ТМК, "Почта России", "Мон’дэлис Русь", "Сибур", Coca-Cola, ТАИФ. Увеличение числа компаний, поддерживающих РФС, напрямую повлияло на бюджет на предстоящий год. В среду попечительский совет согласовал профицитный бюджет - в 2020 году доходы превысят 7 млрд рублей.

"Бюджет принят, предстоит обсуждение на финансовом комитете РФС, 24 декабря бюджет будет рассмотрен на исполкоме, - сказал президент РФС Александр Дюков. - Благодаря работе попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть в этом году. Общая доходная часть превысит в следующем году 7 млрд рублей, коммерческие доходы - 4,7 млрд рублей. Эта сумма превысит расходы".

По сравнению с предыдущими годами доходы РФС значительно увеличились. Так, в 2019 году они составили 4,473 млрд рублей, в 2018-м - 3,4 млрд, в 2017-м - 3,263 млрд. Расходы организации в эти годы составляли 4,482 млрд рублей, 3,4 млрд и 2,966 млрд соответственно.

Обсуждение бюджета на следующий год финансовым комитетом РФС пройдет без его председателя. Занимающий этот пост президент ЦСКА Евгений Гинер 13 декабря был отстранен от футбольной деятельности на три месяца за резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова.

РФС добился редизайна формы для сборной России

В начале ноября состоялась презентация новой формы сборной России от многолетнего технического спонсора - немецкой компании Adidas. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага в обратном порядке. Вариант экипировки был неоднозначно встречен болельщиками, вслед за этим недовольство выразило руководство РФС. Уже в середине ноября Дюков назвал представленный дизайн неудачным, а генеральный секретарь РФС Александр Алаев выразил надежду на то, что перед чемпионатом Европы 2020 года национальная команда получит от Adidas новую эксклюзивную форму.