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Олимпиада-2020 в Токио

В Японии утвердили последний проект бюджета на ОИ-2020

Расходы составят $12,3 млрд

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио совместно с правительством японской столицы утвердил последнюю, четвертую версию бюджета на проведение соревнований. Как сообщается в пятницу на сайте оргкомитета, итоговые расходы не изменились по сравнению с предыдущими версиями и составляют 1,35 трлн иен ($12,3 млрд).

Примерно по $6 млрд затрат покроют власти Токио и организационный комитет, а остальную часть - правительство Японии. В окончательном варианте бюджета на 30 млрд иен ($274 млн) выросли доходы от спонсорства и продажи билетов. Кроме того, также предусмотрены 27 млрд иен ($247 млн) в качестве резерва на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств или стихийных бедствий.

Расходы на Олимпиаду в Токио вызывали широкую общественную дискуссию и критику. В результате их неоднократно приходилось сокращать. В частности, был пересмотрен проект строительства главного олимпийского стадиона в пользу менее затратного.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.

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Олимпиада-2020 в Токио
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