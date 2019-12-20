Итальянцы в два раза чаще россиян нарушали антидопинговые правила в 2017 году

ТАСС, 20 декабря. Итальянские спортсмены в 2017 году нарушали антидопинговые правила в два раза чаще россиян. Об этом говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA), который опубликован на сайте организации.

В 2017 году итальянцы больше всех нарушали правила - 171 раз. Вторыми по этому показателю стали французы (128), третьими - американцы (103). Россияне в этом списке занимают пятое место (82).

Всего за 2017 год было выявлено 1804 нарушения. В 2016 году WADA выявило 1595 подобных случаев.

Отмечается, что всего за 2017 год было взято 245 232 пробы, из которых 2746 оказались положительными. Чаще всего антидопинговые правила нарушали в бодибилдинге - 266 случаев, следом идут легкая атлетика (242), велоспорт (218), пауэрлифтинг (101), футбол (78), борьба (57), регби (54), бокс (49) и водные виды спорта (32).