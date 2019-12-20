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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Российские пятиборцы, пропустившие два допинг-теста за год, будут отстранены от стартов

Соответствующий приказ подписал глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские пятиборцы, пропустившие в течение 12 месяцев два внесоревновательных допинг-тестирования, будут отстранены от участия в турнирах всех уровней. Об этом в пятницу заявил президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов во время президиума организации, который проходит в Олимпийском комитете России (ОКР).

Для прохождения внесоревновательного допинг-тестирования спортсмен должен заблаговременно указывать свое местоположение в системе АДАМС. Если допинг-офицер не смог взять у спортсмена пробу и тот не объяснил причину своего отсутствия по указанному адресу, ему выставляется "флажок". Три таких предупреждения в течение 12 месяцев является нарушением антидопинговых правил, которые грозят спортсмену длительной дисквалификацией.

"Пятиборья проблемы с допингом не коснулись. Более того, вчера мы защищали статус нашей федерации в министерстве спорта - на мероприятии, которое проходит раз в четыре года. Оно было непростым, но нашу работу признали великолепной, по вопросу борьбы с допингом было признано, что никаких проблем нет", - сказал Аминов.

"Но еще до решения [о санкциях к российскому спорту] Всемирного антидопингового агентства [WADA] я понимал, насколько важно, чтобы наши спортсмены были вне допинга. Поэтому необходимо, чтобы они вовремя ставили в известность допинг-офицеров о том, где находятся. По этой причине я подписал жесткий приказ, и он будет жестко выполняться - если спортсмен получит два предупреждения, то он и его тренер в федерации работать не будут, и не важно, идет речь о центральном или региональном отделении. Буду жестко следить за исполнением этого приказа", - заявил он.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Если санкции вступят в силу, Россия на четыре года лишится права проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта. Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение WADA, Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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