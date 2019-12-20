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Летние неолимпийские виды спорта

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу 2020 года пройдет в Москве

Турнир состоится на арене "Мегаспорт" в феврале
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 20 декабря. Москва выбрана местом проведения клубного чемпионата мира по пляжному футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации пляжного футбола.

Турнир пройдет с 12 по 16 февраля во дворце спорта "Мегаспорт". Отмечается, что участники клубного чемпионата мира станут известны позднее. Формат соревнований останется прежним - восемь команд будут разбиты на две равные группы, по два лучших клуба из каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в полуфинал.

Москва во второй раз подряд стала местом проведения клубного чемпионата мира, в марте 2019 года соревнования также прошли на арене "Мегаспорт". Победу на том турнире одержала португальская "Брага", победившая в финале российский "Спартак". Российский клуб "Локомотив" не смог преодолеть групповую стадию.

Клубный чемпионат мира проводится с 2011-го, до 2013 года турнир был ежегодным, а позднее соревнования стали проходить по нечетным годам. Помимо Москвы, клубный чемпионат мира проходил в бразильских городах - Сан-Паулу (трижды) и Рио-де-Жанейро (два раза).

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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