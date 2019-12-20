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Футбол в Нидерландах

Гус Хиддинк стал консультантом голландского ПСВ

73-летний голландец в январе приступит к работе в клубе

ТАСС, 20 декабря. Руководство голландской команды ПСВ назначило Гуса Хиддинка на должность консультанта, курирующего работу технического персонала клуба из Эйндховена. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В сообщении говорится, что 73-летний специалист приступит к работе в середине января. О сроках подписанного соглашения не сообщается.

Голландец играл за ПСВ с 1970 по 1972 год и дважды занимал должность главного тренера (1987-1990, 2002-2006). В качестве наставника команды Хиддинк шесть раз выиграл чемпионат Нидерландов, четыре раза победил в Кубке страны, стал обладателем Суперкубка Нидерландов и Кубка европейских чемпионов.

Предыдущим местом работы Хиддинка была олимпийская сборная Китая, которую он покинул в сентябре 2019 года.

16 декабря ПСВ сменил главного тренера. Вместо Марко ван Боммеля, который возглавлял команду с июня 2018 года, наставником стал Эрнест Фабер, ранее руководивший академией клуба.

ПСВ занимает четвертое место в чемпионате Нидерландов после 17 туров, набрав 31 очко. В ближайшем матче ПСВ на домашнем стадионе сыграет против "Зволле", матч пройдет 21 декабря.

Теги
Футбол в Нидерландах
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