Гус Хиддинк стал консультантом голландского ПСВ

ТАСС, 20 декабря. Руководство голландской команды ПСВ назначило Гуса Хиддинка на должность консультанта, курирующего работу технического персонала клуба из Эйндховена. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В сообщении говорится, что 73-летний специалист приступит к работе в середине января. О сроках подписанного соглашения не сообщается.

Голландец играл за ПСВ с 1970 по 1972 год и дважды занимал должность главного тренера (1987-1990, 2002-2006). В качестве наставника команды Хиддинк шесть раз выиграл чемпионат Нидерландов, четыре раза победил в Кубке страны, стал обладателем Суперкубка Нидерландов и Кубка европейских чемпионов.

Предыдущим местом работы Хиддинка была олимпийская сборная Китая, которую он покинул в сентябре 2019 года.

16 декабря ПСВ сменил главного тренера. Вместо Марко ван Боммеля, который возглавлял команду с июня 2018 года, наставником стал Эрнест Фабер, ранее руководивший академией клуба.

ПСВ занимает четвертое место в чемпионате Нидерландов после 17 туров, набрав 31 очко. В ближайшем матче ПСВ на домашнем стадионе сыграет против "Зволле", матч пройдет 21 декабря.