WADA: РУСАДА в 2018 году провело 8322 тестирования, из которых 1,4% были положительными

ТАСС, 20 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело в 2018 году 8322 допинг-тестирования, из которых 1,4% показали положительный результат. Об этом говорится в годовом отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованном на официальном сайте организации.

По общему количеству проведенных тестирований РУСАДА заняло шестое место среди антидопинговых организаций. Больше всего тестирований провело Немецкое антидопинговое агентство (14 963, 0,3% положительных), далее в списке идут Британское антидопинговое агентство (10 372, 0,4%), Китайское антидопинговое агентство (10 243, 0,3%), Американское антидопинговое агентство (9958, 1,5%), Итальянская антидопинговая организация (8587, 1%).

Также в отчете сказано, что по сравнению с 2017 годом на 6,9% увеличилось общее количество проанализированных образцов. В 2017 году было проведено 322 050 тестирований, в 2018-м - 344 177, отмечается небольшое снижение процента положительных результатов тестирований - 1,43% в 2017 году, 1,42% - в 2018-м.