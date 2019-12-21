Гол Бучневича и передача Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче с "Торонто"

ТАСС, 21 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома проиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:6.

В составе проигравших отличились Брэйди Шей (15-я минута), Райан Стром (18) и российский нападающий Павел Бучневич (26). Бучневич отдал результативную передачу в эпизоде с голом Строма, ассистентом здесь выступил и форвард Артемий Панарин. Голкипер Александр Георгиев смог отразить 34 броска по воротам.

У победителей отличились Пьер Энгвалл (10), Вильям Нюландер (12, 43), Митчелл Марнер (23, 43) и российский нападающий Илья Михеев (57). Форвард также отметился результативной передачей. В активе Михеева теперь 21 (7 шайб + 14 передач) очко в сезоне. Панарин набрал 44 (20+23) балла, Бучневич - 21 (6+15).

"Торонто" одержал третью победу подряд и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 36 матчах. "Рейнджерс" же потерпели третьей поражение подряд и опустились уже на 12-ю строчку, имея в активе 36 очков в 34 встречах.

В другом матче дня "Флорида" дома победила "Даллас" со счетом 7:4. В составе хозяев одну результативную передачу сделал нападающий Евгений Дадонов, который набрал 25-е (12+13) очко в сезоне. Голкипер команды Сергей Бобровский сделал 27 сейвов и одержал 12-ю победу в регулярном чемпионате.

"Даллас" не мог рассчитывать на форвард Александра Радулова, который не принял участие в матче из-за травмы нижней части тела. Нападающий Денис Гурьянов забросил одну из шайб команды, которая стала для него седьмой в сезоне. Голкипер Антон Худобин вышел в середине второго периода, сделал 12 сейвов и пропустил одну шайбу.