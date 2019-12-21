Вратарь Билялов работает над продлением контракта с клубом КХЛ "Ак Барс" на два года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Тимур Билялов обсуждает продление контракта с казанской командой на два года. Об этом ТАСС сообщили в агентстве, клиентом которого является 24-летний хоккеист.

Ранее телеканал Sportsnet сообщал об интересе к Билялову со стороны "Торонто" и других клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Действующее соглашение игрока с "Ак Барсом" истекает в апреле 2020 года.

"Если про это пишут, то, наверное, предложения из НХЛ существуют. Понятно, что все в рамках понимания самого Тимура, но на сегодняшний день мы плотно разговариваем с "Ак Барсом" о продлении контракта на ближайшие два года. Нам бы хотелось в ближайшие пять дней иметь понимание по этому вопросу. Я надеюсь, что мы договоримся с "Ак Барсом", - отметил собеседник агентства.

В нынешнем сезоне КХЛ Билялов установил рекорд чемпионатов России по продолжительности "сухой" серии - 316 минут 9 секунд. В нынешнем сезоне Билялов провел 16 игр, в которых его команда одержала 10 побед. Шесть раз он оставлял свои ворота в неприкосновенности.