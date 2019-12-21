{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Руководство ФК "Крылья Советов" оставило Божовича на посту главного тренера

Команда идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Руководство самарского футбольного клуба "Крылья Советов" приняло решение не менять тренерский штаб команды во главе с Миодрагом Божевичем по итогам первой части сезона. Об этом сообщил глава совета директоров клуба Александр Фетисов, чей комментарий приводит пресс-служба самарской команды.

"Прошло заседание совета директоров, на котором принято решение не менять тренерский штаб", - сказал Фетисов.

Также он отметил, что руководство не устроили результаты, показанные командой в первой части сезона. "Да, была красивая победа над ЦСКА, была хорошая серия из трех побед подряд осенью. Но затем была серия поражений, которая поставила "Крылья Советов" на 15-е место в чемпионате", - сказал Фетисов.

"Крылья Советов" без долгов, финансово здоровые, открытые и понятные как для болельщиков, так и для потенциальных партнеров. Совет директоров проанализировал сложную ситуацию, в которую попала команда. Задача занять в чемпионате более высокое место как была, так и остается. Мы обсудили планы усиления команды на весеннюю часть чемпионата, перед командой поставлена жесткая задача - успешно провести оставшиеся игры", - добавил он.

После 19 туров чемпионата "Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 18 очков.

Теги
Российский футболСамарская область
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
Карло Анчелотти назначен главным тренером английского "Эвертона"
Итальянец подписал четырехлетнее соглашение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС