Руководство ФК "Крылья Советов" оставило Божовича на посту главного тренера

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Руководство самарского футбольного клуба "Крылья Советов" приняло решение не менять тренерский штаб команды во главе с Миодрагом Божевичем по итогам первой части сезона. Об этом сообщил глава совета директоров клуба Александр Фетисов, чей комментарий приводит пресс-служба самарской команды.

"Прошло заседание совета директоров, на котором принято решение не менять тренерский штаб", - сказал Фетисов.

Также он отметил, что руководство не устроили результаты, показанные командой в первой части сезона. "Да, была красивая победа над ЦСКА, была хорошая серия из трех побед подряд осенью. Но затем была серия поражений, которая поставила "Крылья Советов" на 15-е место в чемпионате", - сказал Фетисов.

"Крылья Советов" без долгов, финансово здоровые, открытые и понятные как для болельщиков, так и для потенциальных партнеров. Совет директоров проанализировал сложную ситуацию, в которую попала команда. Задача занять в чемпионате более высокое место как была, так и остается. Мы обсудили планы усиления команды на весеннюю часть чемпионата, перед командой поставлена жесткая задача - успешно провести оставшиеся игры", - добавил он.

После 19 туров чемпионата "Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 18 очков.