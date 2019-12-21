Международная федерация санного спорта продолжает подготовку к ЧМ-2020 в Сочи

ТАСС, 21 декабря. Международная федерация санного спорта (FIL) продолжает подготовку к чемпионату мира 2020 года в Сочи, так как санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) еще не вступили в силу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Подготовка к чемпионату мира 2020 года в Сочи будет продолжаться безостановочно", - заявил исполнительный директор FIL Кристоф Швайгер, отметив, что допинг-контроль на чемпионате не будет проводиться Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Кроме того, Швайгер подчеркнул, что санкции WADA не затронут чемпионат Европы по натурбану в Москве, который запланирован на 21-23 февраля 2020 года, и зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в швейцарской Лозанне 9-22 января.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, в ближайшее время обсудит этот вопрос и отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Решение CAS можно будет опротестовать в Федеральном суде Швейцарии, в связи с чем в WADA не исключили, что санкции в отношении России вступят в силу после Олимпиады-2020 - в таком случае решения исполкома организации распространятся на Игры-2024.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи пройдет 14-16 февраля 2020 года.