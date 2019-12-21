Кадыров решил вызвать на поединок Александра Емельяненко

ГРОЗНЫЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что решил вызвать на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.

В конце ноября Александр Емельяненко победил в бою по правилам бокса пауэрлифтера Михаила Кокляева. После этого боя Емельяненко на поединок вызвал олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, который отметил, что "хочет показать, что такое его величество бокс".

"У нас в спортивном мире пошла такая мода - все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта. Но заранее пригласил президента федерации бокса, президента клуба "Ахмат". Как вы думаете, бокс или ММА? " - сказал Кадыров в видеообращении в субботу на своей странице в Instagram.

Он поинтересовался у подписчиков, где лучше провести бой против Емельяненко и отметил, что "полон решимости преподнести урок мастерства в любом варианте".

"Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной клетки ММА или лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, порхая, как бабочка и жаля, как оса? Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте...; и при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным", - написал глава региона.