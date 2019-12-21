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КХЛ

Клуб КХЛ "Авангард" продлил контракт с главным тренером Хартли до 2022 года

Соглашение с 59-летним канадским специалистом рассчитано до 2022 года
Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 21 декабря. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" продлил контракт с главным тренером команды канадцем Бобом Хартли. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

Хартли возглавляет "Авангард" с 2018 года. В прошлом сезоне команда под руководством канадца дошла до финала Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед уступила московскому ЦСКА со счетом 0-4. До омского клуба Хартли работал в клубах Национальной хоккейной лиги "Колорадо", с которым выиграл Кубок Стэнли, "Атланта", "Калгари", также он возглавлял швейцарский "Цюрих Лайонс" и сборную Латвии.

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