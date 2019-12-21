Клуб КХЛ "Авангард" продлил контракт с главным тренером Хартли до 2022 года

Хартли возглавляет "Авангард" с 2018 года. В прошлом сезоне команда под руководством канадца дошла до финала Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед уступила московскому ЦСКА со счетом 0-4. До омского клуба Хартли работал в клубах Национальной хоккейной лиги "Колорадо", с которым выиграл Кубок Стэнли, "Атланта", "Калгари", также он возглавлял швейцарский "Цюрих Лайонс" и сборную Латвии.