Рябинский: Денису Лебедеву уже нечего доказывать в спорте

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российскому боксеру Денису Лебедеву не удалось совершить удачного возвращения в спорт, ему больше нечего доказывать. Такое мнение ТАСС высказал глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В субботу 40-летний Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну по очкам в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver, который прошел в Красноярске.

"Не получилось возвращения, возраст берет свое, - сказал Рябинский. - В спорте он все доказал, был чемпионом мира по двум версиям, он крутой боксер. Больше ему уже доказывать нечего".

В послужном списке Лебедева теперь 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.