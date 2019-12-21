{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Рябинский: Денису Лебедеву уже нечего доказывать в спорте

В субботу 40-летний российский боксер единогласным решением судей уступил 31-летнему Табисо Мчуну из ЮАР, поединок прошел в Красноярске
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российскому боксеру Денису Лебедеву не удалось совершить удачного возвращения в спорт, ему больше нечего доказывать. Такое мнение ТАСС высказал глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

На эту тему

В субботу 40-летний Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну по очкам в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver, который прошел в Красноярске.

"Не получилось возвращения, возраст берет свое, - сказал Рябинский. - В спорте он все доказал, был чемпионом мира по двум версиям, он крутой боксер. Больше ему уже доказывать нечего".

В послужном списке Лебедева теперь 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Бокс
"Продолжать нет смысла". Лебедев передумал продолжать карьеру после поражения от Мчуну
Российский боксер проиграл южноафриканцу в первом поединке после возвращения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС