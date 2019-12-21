"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Лестером" в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 21 декабря. "Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером" со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Счет на 22-й минуте открыл нападающий "Лестера" Джейми Варди. После этого в составе "Манчестер Сити" отличились Рияд Марез (30), ранее выступавший за "Лестер" и ставший в его составе чемпионом Англии, Илкай Гюндоган (43, с пенальти) и Габриэл Жезус (69).

В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает третье место, набрав 38 очков и приблизившись к идущему вторым "Лестеру" на расстояние одного балла. Лидирует в таблице "Ливерпуль", имеющий в активе 49 очков и один матч в запасе. Игра с "Вест Хэмом" перенесена из-за участия "Ливерпуля" в клубном чемпионате мира.

В следующем туре "Манчестер Сити" 27 декабря в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном", "Лестер" днем ранее примет "Ливерпуль".

Результаты других матчей игрового дня:

"Астон Вилла" - "Саутгемптон" - 1:3;

"Борнмут" - "Бёрнли" - 0:1;

"Брайтон" - "Шеффилд Юнайтед" - 0:1;

"Норвич" - "Вулверхэмптон" - 1:2;

"Ньюкасл" - "Кристал Пэлас" - 1:0.