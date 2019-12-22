"Аталанта" разгромила "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 22 декабря. Футболисты "Аталанты" обыграли "Милан" со счетом 5:0 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии.

Голы в матче забили Алехандро Гомес (10-я мниута), Марио Пашалич (61), ранее выступавший в московском "Спартаке", Йосип Иличич (63 и 72) и Луис Муриэль (83).

"Милан" потерпел поражение с крупным счетом в чемпионате Италии впервые с сентября 2017 года, когда на выезде уступил "Лацио" со счетом 1:4. В предыдущий раз "Милан" проигрывал с разницей в пять голов в мае 1998 года, тогда команда из Милана в гостях проиграла "Роме" (0:5) во встрече первенства страны.

"Аталанта" поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко в 17 матчах. "Милан" идет десятым, имея в активе 21 очко после 17 встреч.

В следующем туре "Аталанта" сыграет дома с "Пармой", а "Милан" на домашнем поле примет "Сампдорию". Обе встречи пройдут 6 января.