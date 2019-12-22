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Кубок мира по биатлону

Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону во Франции, Юрлова-Перхт - шестая

Для норвежки эта победа стала четвертой подряд в личных гонках
Тириль Экхофф EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Тириль Экхофф
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 22 декабря. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в масс-старте на третьем этапе Кубка мира, который завершился во французском Анси.

29-летняя норвежка преодолела дистанцию 12,5 км за 38 минут 52,8 секунды, допустив два промаха. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (+1.24,9; 2 промаха), третье - шведка Линн Перссон (+1.25,1; 1), которая впервые в карьере поднялась на подиум в личных гонках на этапах Кубка мира. Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, заняла шестое место (+1.43,6; 2), Светлана Миронова финишировала 25-й (+4.16,9; 7), Лариса Куклина - 27-й (+4.45,7; 5).

Экхофф одержала четвертую победу подряд в личных гонках на этапах Кубка мира, она победила в гонке преследования на предыдущем этапе в австрийском Хохфильцене, а также первенствовала в спринте и гонке преследования в Анси.

Россияне не сумели завоевать медали на этапе Кубка мира в Анси (ранее в пятницу прошли спринтерские гонки у мужчин и женщин, в субботу - гонки преследования). В воскресенье в мужском масс-старте первенствовал норвежец Йоханнес Бё, лучшим из россиян стал Александр Логинов (11-е место).

В общем зачете лидерство себе вернула Вирер (304 очка), второе место у Экхофф (287), третье - у норвежки Ингрид Тандревольд (282), Миронова идет на 10-м месте (180), Юрлова-Перхт - на 15-м (145), Куклина - на 24-м (111). Зачет масс-стартов (сегодня был первый в сезоне) возглавила Экхофф (60), вторая - Вирер (54), третья - Перссон (48), шестая - Юрлова-Перхт (38), 25-я - Миронова (12), 27-я - Куклина (8).

Четвертый этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 9 по 12 января.

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