Мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по регби на снегу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России одержали победы в финалах первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу и стали победителями турнира. Соревнования проходили в Москве.

Женская сборная России в финале переиграла соперниц из Норвегии со счетом 8:0. Мужская команда России в своем финальном матче победила команду Румынии (4:2).

В матче за третье место у женщин команда Румынии победила представительниц Хорватии (5:1). У мужчин бронзовые награды завоевали регбисты из Хорватии, победившие сборную Молдавии (8:1).

Чемпионат Европы по регби на снегу проводился впервые, в турнире принимали участие по восемь команд у мужчин и женщин.