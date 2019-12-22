Мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по регби на снегу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России одержали победы в финалах первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу и стали победителями турнира. Соревнования проходили в Москве.
Золотой дубль! Мужская сборная России также становится победителем Чемпионата Европы— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) December 22, 2019
МО-ЛО-ДЦЫ! pic.twitter.com/n8AEt2PK4r
Женская сборная России в финале переиграла соперниц из Норвегии со счетом 8:0. Мужская команда России в своем финальном матче победила команду Румынии (4:2).
В матче за третье место у женщин команда Румынии победила представительниц Хорватии (5:1). У мужчин бронзовые награды завоевали регбисты из Хорватии, победившие сборную Молдавии (8:1).
Чемпионат Европы по регби на снегу проводился впервые, в турнире принимали участие по восемь команд у мужчин и женщин.