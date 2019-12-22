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Зимние неолимпийские виды спорта

Мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по регби на снегу

Турнир проводился впервые
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России одержали победы в финалах первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу и стали победителями турнира. Соревнования проходили в Москве.

Женская сборная России в финале переиграла соперниц из Норвегии со счетом 8:0. Мужская команда России в своем финальном матче победила команду Румынии (4:2).

В матче за третье место у женщин команда Румынии победила представительниц Хорватии (5:1). У мужчин бронзовые награды завоевали регбисты из Хорватии, победившие сборную Молдавии (8:1).

Чемпионат Европы по регби на снегу проводился впервые, в турнире принимали участие по восемь команд у мужчин и женщин.

Теги
Зимние неолимпийские виды спорта
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