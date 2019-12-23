Судьи боя Кудряшов - Пейсар дисквалифицированы на 1,5 года за неудовлетворительную работу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Двое из трех боковых судей поединка между российским боксером Дмитрием Кудряшовым и чехом Вацлавом Пейсаром дисквалифицированы на 1,5 года за неудовлетворительную работу. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

В субботу Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей в 10-раундовом рейтинговом поединке, который прошел в Красноярске. Двое судей отдали победу россиянину - 95:94, 97:93, один - чеху - 97:93. В четвертом раунде россиянин отправил соперника в нокдаун. Позднее россиянин отмечал, что недоволен своим выступлением.

"Во исполнение решения апелляционной комиссии департамент профессионального бокса Федерации бокса России дисквалифицирует лицензированных судей Ираклия Малазонию и Семена Стахеева сроком на 1,5 года без права на обжалование. Основание - неудовлетворительная работа данных судей при вынесении решения на поединке Кудряшов - Пейсар", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке 34-летнего Кудряшова 24 победы (23 нокаутом), 3 поражения. На счету 35-летнего Пейсара 14 побед (12 нокаутом), 9 поражений.