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Футбол в России

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Ковтун вошел в тренерский штаб "Урала"

Ковтун станет помощником Дмитрия Парфеновым, с которым выступал за "Спартак"
Юрий Ковтун Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Юрий Ковтун
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Юрий Ковтун вошел в тренерский штаб екатеринбургского футбольного клуба "Урал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

49-летний Ковтун назначен одним из помощников главного тренера Дмитрия Парфенова. Последним клубом, где специалист работал тренером, было московское "Динамо" (2016-2017), в тренерском штабе Юрия Калитвинцева.

Вместе с Парфеновым Ковтун выступал на позиции защитника за московский "Спартак" с 1999 по 2005 год. Также он играл в азовском "Луче", ростовских СКА и "Ростсельмаше", столичных "Динамо" и МВД России, владикавказской "Алании" и тульском "Арсенале". За сборную России он провел 50 матчей и забил два гола.

После завершения игровой карьеры Ковтун входил в тренерский штаб клубов МВД России, белгородский "Салют", нижегородская "Волга", подмосковный "Тосно", московское "Динамо".

После 19 туров "Урал" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.

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