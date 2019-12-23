Японский футболист Хонда покинул голландский "Витесс"

ТАСС, 23 декабря. Японский полузащитник Кейсукэ Хонда принял решение покинуть голландский футбольный клуб "Витесс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Хонда стал игроком "Витесса" 6 ноября, куда его позвал тогдашний главный тренер команды Леонид Слуцкий. В составе клуба японец провел четыре игры в чемпионате Нидерландов, в которых не смог отличиться результативными действиями. Слуцкий был уволен со своего поста 30 ноября после поражения от "Херенвена" (2:3).

"Когда я сюда пришел, моя задача состояла в том, чтобы изменить ситуацию в команде. Мне это не удалось. Леонид Слуцкий покинул клуб, я чувствую ответственность за это. Поэтому я считаю, что не должен оставаться здесь", - сказал 33-летний Хонда. На смену российскому специалисту был назначен тренер молодежного состава "Витесса" Джозев Остинг.

Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2014 год, в общей сложности в составе армейцев японец провел 94 игры, в которых забил 20 мячей. Он является чемпионом России 2013 года, а также обладателем Кубка России (2011, 2013) и Суперкубка России (2013). За сборную Японии Хонда провел 98 матчей, забив 37 гола, в составе национальной команды он стал победителем Кубка Азии (2011). С августа 2018 года Хонда является главным тренером сборной Камбоджи.