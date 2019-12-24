Красноярск может стать местом поединка между боксерами Беспутиным и Угасом

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Красноярск претендует на проведение боя чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александра Беспутина, в котором он будет защищать свой титул. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель наблюдательного совета федерации бокса Красноярского края Виктор Зубарев.

Ранее WBA объявила, что Беспутин должен провести защиту титула чемпиона мира против обязательного претендента кубинца Йордениса Угаса. Дата и место проведения боя пока не утверждены.

"Ведем переговоры, чтобы бой прошел в России. В случае решения вопроса по России мы предлагаем [в качестве места проведения] Красноярск. Этим занимаются [генеральный секретарь Федерации бокса России] Умар Кремлев и представители края", - сказал Зубарев.

По его словам, прошедший в минувшую субботу в Красноярске бой между россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисо Мчуна за серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг был организован на высоком мировом уровне. Это подтвердили участники и эксперты. Зубарев отметил, что решение по бою Беспутина и Угаса должно быть принято в январе 2020 года, а сам поединок пройдет в апреле.

Беспутин 1 декабря победил соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBA. Всего на счету 28-летнего россиянина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения. Беспутин родился в Каменске-Уральском, но в 2005 году переехал в Красноярск. В любительских боях он выступал за Красноярский край и считается первым чемпионом мира по боксу из этого города.

В активе 33-летнего Угаса 24 победы (11 нокаутом) и четыре поражения. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года и чемпионом мира 2005 года среди любителей.