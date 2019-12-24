Поздняков надеется, что гимн России на юношеских ОИ будет звучать часто

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил надежду, что гимн РФ будет звучать на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне так же часто, как и на других соревнованиях. Об этом он заявил на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Заседание исполкома проходит в Москве.

"Наши молодые спортсмены будут выступать на юношеских Олимпийских играх без ограничений под флагом Российской Федерации, - сказал Поздняков. - Надеюсь, что в Лозанне гимн нашей страны будет играть так же часто, как и на других мультиспортивных соревнованиях".

Юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне с 9 по 22 января.