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ММА

Нурмагомедов заявил, что не собирается давать реванш Макгрегору

Ранее президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что реванш Нурмагомедова и Макгрегора может пройти в 2020 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не собирается проводить реванш с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в Алма-Ате.

"По поводу реванша с Макгрегором - только, когда он выиграет десять боев, поговорим об этом", - сказал Нурмагомедов.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что реванш Нурмагомедова и Макгрегора может пройти в 2020 году.

Ирландец 19 января проведет бой против американца Дональда Серроне. Нурмагомедов 19 апреля проведет защиту титула против американца Тони Фергюсона.

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