Серебряный призер ОИ-2016 гимнаст Куксенков объявил о завершении карьеры

ТАСС, 25 декабря. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро гимнаст Николай Куксенков завершил карьеру профессионального спортсмена. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
"Пришло время завершить гимнастическую деятельность в качестве спортсмена, - написал 30-летний Куксенков. - С января 2020 года я больше не состою в списках сборной команды, так как перехожу на официальную тренерскую работу".
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Привет, дорогие друзья! Пришло время завершить свою гимнастическую деятельность в качестве спортсмена. С января 2020 года я больше не состою в списках сборной команды, так как перехожу на официальную тренерскую работу. Для меня это новый этап, так что первое время придётся не просто, но об этом чуть позже... Конечно же хочется всех поблагодарить и подвести кое-какие итоги. Я отдал гимнастике 25 лет своей жизни, прошёл через 2 олимпиады, 8 чемпионатов мира и 8 чемпионатов Европы (не считая 2-х молодёжных) Так же были - 3 всемирные универсиады, европейские игры, этапы кубка мира, национальные чемпионаты и кубки, международные турниры и тд... Жизнь в спорте сложилась достаточно долгая и интересная. Мне довелось пройти через падения и взлёты, неудачи и победы, через деревянные медали, недоразумение с мельдонием, травмы, гипсы, операции, короче было наверное всё! Но главное это то, что все эти годы у меня была цель и стремление достигнуть новые высоты. А значит что все эти испытания были не зря. Я занимался своим любимым делом и я безумно рад что прошёл весь этот путь в гимнастике. Конечно получилось не всё, но и многого удалось добиться! Спасибо большое коллегам по сборной, тренерам, специалистам, персоналу, болельщикам и всем, кто помогал мне на разных этапах жизни. Всех помню, никого не забыл Ваш Колян❤️ #гимнастика
"Жизнь в спорте сложилась достаточно долгая и интересная. Мне довелось пройти через падения и взлеты, неудачи и победы, через деревянные медали, недоразумение с мельдонием, травмы, гипсы, операции - короче, было, наверное, все. Но главное это то, что все эти годы у меня была цель и стремление достигнуть новых высот, а значит, что все эти испытания были не зря. Я занимался своим любимым делом и безумно рад, что прошел весь этот путь в гимнастике", - добавил спортсмен.
Куксенков до 2012 года выступал за сборную Украины, в составе которой завоевал две бронзовые медали чемпионата Европы (2009, 2011), золото и серебро Универсиады-2011. В составе сборной России он стал чемпионом Европейских игр (2015), трехкратным победителем чемпионатов Европы (2014, 2016, 2018), серебряным призером чемпионата мира (2018) в командном первенстве. Также в его активе три золотые медали на Универсиаде-2013. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Куксенков был капитаном российской сборной по спортивной гимнастике, он завоевал серебряную медаль в командном многоборье.