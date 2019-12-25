Серебряный призер ОИ-2016 гимнаст Куксенков объявил о завершении карьеры

"Пришло время завершить гимнастическую деятельность в качестве спортсмена, - написал 30-летний Куксенков. - С января 2020 года я больше не состою в списках сборной команды, так как перехожу на официальную тренерскую работу".

"Жизнь в спорте сложилась достаточно долгая и интересная. Мне довелось пройти через падения и взлеты, неудачи и победы, через деревянные медали, недоразумение с мельдонием, травмы, гипсы, операции - короче, было, наверное, все. Но главное это то, что все эти годы у меня была цель и стремление достигнуть новых высот, а значит, что все эти испытания были не зря. Я занимался своим любимым делом и безумно рад, что прошел весь этот путь в гимнастике", - добавил спортсмен.

Куксенков до 2012 года выступал за сборную Украины, в составе которой завоевал две бронзовые медали чемпионата Европы (2009, 2011), золото и серебро Универсиады-2011. В составе сборной России он стал чемпионом Европейских игр (2015), трехкратным победителем чемпионатов Европы (2014, 2016, 2018), серебряным призером чемпионата мира (2018) в командном первенстве. Также в его активе три золотые медали на Универсиаде-2013. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Куксенков был капитаном российской сборной по спортивной гимнастике, он завоевал серебряную медаль в командном многоборье.