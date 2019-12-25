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Футбол в России

"Краснодар" стал единственным клубом РПЛ, чьи футболисты тестировались РУСАДА в ноябре

Внимания отечественных антидопинговых служб в ноябре удостоились вратарь Сергей Ещенко, защитники Андрей Ивашин и Николай Марков, а также полузащитник Илья Жигулев

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Четыре футболиста клуба "Краснодар" были протестированы инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в ноябре. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, "Краснодар" стал единственным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), игроки которого проверялись в этот месяц Российским антидопинговым агентством.

Внимания отечественных антидопинговых служб в ноябре удостоились вратарь Сергей Ещенко, защитники Андрей Ивашин и Николай Марков, а также полузащитник Илья Жигулев. Эти игроки с начала текущего сезона еще не выходили на поле в основном составе команды.

После 19 туров РПЛ "Краснодар" с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от петербургского "Зенита" на 10 очков.

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