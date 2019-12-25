Хет-трик Зуба принес СКА гостевую победу над "Барысом" в матче КХЛ

ТАСС, 25 декабря. Петербургский СКА со счетом 6:2 победил "Барыс" из Нур-Султана в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА отличились Йори Лехтеря (4-я минута), Артем Зуб (4, 12, 38), Наиль Якупов (26) и Василий Токранов (29). У "Барыса" шайбы забросили Атте Охтамаа (1) и Алексей Маклюков (13).

Зуб стал первым защитником в СКА и шестым защитником в истории КХЛ, записавшим на свой счет хет-трик, до него это удавалось Кевину Даллмэну, Даниэлю Чернквисту, Янне Яласвааре, Ансси Салмеле и Александру Угольникову. Андрей Кузьменко, отдавший передачу на Якупова, набрал 100-е очко в КХЛ, а нападающий петербуржцев Антон Бурдасов провел 500-й матч в лиге.

СКА занимает вторую строчку в таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче, "Барыс" после 39 встреч идет четвертым в Восточной конференции, в активе клуба 50 баллов.

В следующем матче СКА сыграет на выезде с новосибирской "Сибирью" 27 декабря, "Барыс" в тот же день примет московское "Динамо".