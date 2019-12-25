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КХЛ

Московское "Динамо" одержало 2000-ю победу в истории, обыграв ЦСКА

Динамовцы победили со счетом 3:0 и прервали шестиматчевую серию побед армейцев
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин и нападающий "Динамо" Дмитрий Яшкин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин и нападающий "Динамо" Дмитрий Яшкин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:0 победило ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (29-я и 60-я минуты) и Михал Чайковски (51).

Эта победа стала для "Динамо" 2000-й в истории. Очная встреча клубов стала 53-й в рамках КХЛ, "Динамо" вышло вперед, одержав 27-ю победу. Динамовцы прервали шестиматчевую победную серию ЦСКА, армейцы не проигрывали с 2 декабря, когда на своей площадке уступили петербургскому СКА (2:4). ЦСКА потерпел девятое поражение в основное время в текущем регулярном чемпионате.

"Динамо" одержало третью победу кряду и занимает третью строчку в таблице Западной конференции, подопечные Владимира Крикунова набрали 53 очка в 41 матче. ЦСКА продолжает возглавлять таблицу Запада, имея 59 очков после 40 игр.

В другом матче игрового дня лидер Восточной конференции казанский "Ак Барс" проиграл третий матч кряду, уступив в гостях по буллитам нижнекамскому "Нефтехимику" (1:2). Череповецкая "Северсталь" дома победила "Сочи" (4:2), а идущий последним на Востоке челябинский "Трактор" в Балашихе обыграл омский "Авангард" (3:1).

В следующем матче "Динамо" 27 декабря сыграет на выезде с "Барысом" из Нур-Султана, ЦСКА 28 декабря примет подольский "Витязь".

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