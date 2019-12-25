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Летние олимпийские виды спорта

Давыдова: синхронному плаванию для популярности в России не хватает телетрансляций

Пятикратная олимпийская чемпионка отметила, что за последние 10 лет популярность вида спорта выросла

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Синхронному плаванию для его популяризации в России не хватает телевизионных трансляций, помимо показов чемпионатов Европы и мира. Такое мнение ТАСС высказала генеральный секретарь Олимпийского комитета России, пятикратная олимпийская чемпионка и 13-кратная чемпионка мира Анастасия Давыдова.

Детский микст-дуэт Олимпийского центра по синхронному плаванию Давыдовой выступил на "Шоу олимпийских чемпионов Марии Киселевой и Ольги Брусникиной" в спорткомплексе "Динамо" на Водном стадионе.

"Безусловно, если сравнивать синхронное плавание с фигурным катанием, популяризации недостаточно. Тем не менее благодаря Марии Киселевой и Ольге Брусникиной данному шоу уже больше 10 лет, за последние 10 лет популярность синхронного плавания выросла, - сказала Давыдова. - Конечно, нам не хватает трансляций, потому что синхронное плавание показывают, в основном, на чемпионатах мира и Европы и, к сожалению, телевидение не охватывает этапы Кубка мира, не говоря уже о чемпионате России. В этом плане нашей федерации нужно работать, каким-то образом заинтересовывать телевидение, однако прогресс налицо - дети и родители счастливы, что это предновогоднее мероприятие проходит ежегодно".

"Все хотят туда попасть, у меня в ОКР спрашивают билеты, это интересно, так как можно посмотреть и на олимпийских чемпионов, и на подрастающее поколение. Спортсмены с восьми-девяти лет выступают на высоком уровне. У меня выступал микст-дуэт из моей школы, и все ему аплодировали, потому что девятилетний мальчик плавал на таком уровне", - добавила она.

Нынешнее шоу было приурочено к 40-летию признания синхронного плавания видом спорта в СССР.

"Я бы больше добавила в него шоу-элементов, как было в начале, когда девочки выступали с веерами, покреативила в этом направлении. Когда много синхронисток в воде, это смотрится супер. Девочки (Киселева и Брусникина, - прим. ТАСС) сосредоточились на выступлении спортивных школ олимпийского резерва. Но мне кажется, в этом году они сделали это правильно, поскольку шоу было приурочено к 40-летию признания синхронного плавания, поэтому были представлены все школы в полном объеме", - подчеркнула она.

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Летние олимпийские виды спорта
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