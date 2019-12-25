Чемпионат мира по рапиду и блицу стартует в Москве

В российскую столицу приехали более 250 шахматистов, среди них есть и первый номер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен. Также любители шахмат увидят в Москве сильнейших гроссмейстеров мира - Левона Ароняна (Армения), Аниша Гири (Нидерланды), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Хикару Накамуру (США), Максима Вашье-Лаграва (Франция), Владислава Артемьева (Россия), а также 14-го чемпиона мира Владимира Крамника (Россия). Последний в январе объявил об окончании профессиональной карьеры.

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в четверг стартует в Москве. Призовой фонд турнира составит $1 млн.

Карлсен ставит задачу победить на ЧМ по рапиду и блицу в Москве

По правилам быстрых шахмат каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход. Контроль времени в блице - три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.

Действующим чемпионом мира по рапиду является российский гроссмейстер Даниил Дубов, победителем чемпионата мира по блицу стал действующий обладатель шахматной короны Карлсен. В женском турнире по рапиду в прошлом году победила чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь. В блице чемпионкой стала россиянка Екатерина Лагно

Все флаги в гости к нам

Президент России Владимир Путин в среду направил приветствие участникам, организаторам и гостям чемпионата. Он выразил уверенность, что соревнования подарят всем присутствующим незабываемые впечатления.

"Наша страна всегда славилась сильной шахматной школой с замечательными и проверенными временем традициями, с огромным количеством преданных поклонников этого увлекательного вида спорта, - подчеркнул президент. - Мы искренне рады вновь принимать у себя столь авторитетные международные соревнования, участниками которых станут спортсмены с мировыми именами, настоящие чемпионы и победители".