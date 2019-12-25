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Шахматные турниры

Чемпионат мира по рапиду и блицу стартует в Москве

В двух турнирах примет участие чемпион мира Магнус Карлсен

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в четверг стартует в Москве. Призовой фонд турнира составит $1 млн.

В российскую столицу приехали более 250 шахматистов, среди них есть и первый номер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен. Также любители шахмат увидят в Москве сильнейших гроссмейстеров мира - Левона Ароняна (Армения), Аниша Гири (Нидерланды), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Хикару Накамуру (США), Максима Вашье-Лаграва (Франция), Владислава Артемьева (Россия), а также 14-го чемпиона мира Владимира Крамника (Россия). Последний в январе объявил об окончании профессиональной карьеры.

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По правилам быстрых шахмат каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход. Контроль времени в блице - три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.

Действующим чемпионом мира по рапиду является российский гроссмейстер Даниил Дубов, победителем чемпионата мира по блицу стал действующий обладатель шахматной короны Карлсен. В женском турнире по рапиду в прошлом году победила чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь. В блице чемпионкой стала россиянка Екатерина Лагно

Все флаги в гости к нам

Президент России Владимир Путин в среду направил приветствие участникам, организаторам и гостям чемпионата. Он выразил уверенность, что соревнования подарят всем присутствующим незабываемые впечатления.

"Наша страна всегда славилась сильной шахматной школой с замечательными и проверенными временем традициями, с огромным количеством преданных поклонников этого увлекательного вида спорта, - подчеркнул президент. - Мы искренне рады вновь принимать у себя столь авторитетные международные соревнования, участниками которых станут спортсмены с мировыми именами, настоящие чемпионы и победители".

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Чемпионат проводится под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана, однако второй год подряд он проходит именно в России (в 2018 году чемпионат мира принимал Санкт-Петербург - прим. ТАСС). Саудовская Аравия получила право на проведение трех турниров, но смогла принять только первый (в 2017 году), который получился скандальным. Из-за отказа в оформлении виз не принимали участие израильские шахматисты. Россия оказалась более гостеприимной страной.

Турнир пройдет с 26 по 30 декабря на необычном для шахмат спортивном объекте - БСА "Лужники". По словам президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича, место выбрано специально, так как стадион был главным объектом футбольного первенства мира прошлого года. "Снова провести такой большой турнир в "Лужниках" после чемпионата мира по футболу является отличной идеей. Желаю всем удачи, оргкомитет сделает все возможное для комфортной игры", - сказал Дворкович на церемонии открытия турнира.

Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу под эгидой FIDE стали проводиться с 1992 года. Однако неофициальные турниры проходили с 1970 года. Среди победителей были такие гроссмейстеры, как Роберт Фишер, Михаил Таль и Анатолий Карпов.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичКарлсен, МагнусШахматные турниры
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