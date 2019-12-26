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Чемпионат России по фигурному катанию

Евдокимова и Базин считают, что показали свой максимум в ритм-танце на чемпионате России

По словам спортсменов, ритм-танец - не их козырь в этом сезоне
Софья Евдокимова и Егор Базин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Софья Евдокимова и Егор Базин
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Российские танцоры Софья Евдокимова и Егор Базин считают, что показали свой максимум в ритм-танце на чемпионате России в Красноярске - это их лучший прокат. Об этом танцоры рассказали журналистам после выступления.

В ритм-танце они получили 71,42 балла.

"По ощущениям во время проката было неплохо - нужно показывать максимум, потому что уже пик сезона, наверное, получилось это сделать без каких-то косяков, - сказал Базин. - У нас вообще тяжело все складывается. Наверное, это был вообще наш лучший прокат среди всех соревнований, но ритм-танец - не наш козырь в этом сезоне".

"Не знаю, что у нас с ритм-танцем, с финстепом не ладится. В прошлом сезоне у нас был классный танец, судьи не оценивали, но мы были довольны собой. Будем завтра стараться в произвольной программе", - подчеркнул Базин.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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